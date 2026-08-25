BİM 1 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU: DEV İNDİRİM BAŞLIYOR! (BİM 1-7 EYLÜL)
BİM 1 Eylül Salı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Gıda ve temizlik ürünlerinde dev indirimler başladı. 1-7 Eylül BİM market zincirlerinde geçerli büyük fırsatları kaçırmayın. En ucuz fiyatlar ve kaliteli markalar bu hafta BİM'de sizi bekliyor. Temizlik malzemelerinden temel gıda ürünlerine kadar yüzlerce üründe büyük fiyat düşüşü var. İşte kaçırılmayacak o büyük indirim listesi ve cazip fiyat detayları!
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