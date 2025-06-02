BİM 10 Haziran Salı Haftanın Önerileri Kataloğu yayımlandı! BİM'e hangi ürünler geliyor?
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’de 10 Haziran Salı günü indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, BİM'de 10 Haziran Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 10 Haziran Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 10 Haziran 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 10 Haziran 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…
BİM HAFTANIN ÖNERİLERİ KATALOĞU
BANVİT PİLİÇ BONFİLE 1000 GRAM
Fiyat: 149 TL
BİNZEVİR TAM YAĞLI KAŞAR PEYNİRİ 1 KG
Fiyat: 259 TL
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JUSS KARIŞIK TROPİK MEYVE AROMALI İÇECEL 1 LİTRE
Fiyat: 22,50 TL
DİMES COOL LIME MIX 1 LİTRE
Fiyat: 89,50 TL
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