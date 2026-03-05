BİM 10 Mart Salı gıda indirimleriyle sofraları şenlendiriyor: BİM 10 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu!
BİM 10 Mart Salı gıda indirimleriyle sofraları şenlendiriyor: BİM 10 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu!
10 Mart 2026 Salı günü BİM’de alışveriş keyfi bir başka olacak. 10 Mart’ta birçok gıda ürünü indirimli fiyatlarla raflarda yerini alıyor. Sofranızı zenginleştirecek bu fırsatlarla hem bütçenizi koruyun hem de mutfağınızı bereketlendirin.
TORKU DANA KANGAL SUCUK 500 G
Fiyat: 299 TL
1 | 81
2 | 81
3 | 81
4 | 81
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.