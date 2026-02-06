  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. BİM 10 Şubat 2026 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM markete hangi ürünler geliyor?

BİM 10 Şubat 2026 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM markete hangi ürünler geliyor?

BİM market şubat ayında da indirimlerine devam ediyor. BİM market 10 Şubat 2026 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 10 Şubat’ta onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Salı günü hangi ürünlerde indirim var? Salı günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 10 Şubat 2026 Salı indirimleri...

BİM 10 Şubat 2026 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM markete hangi ürünler geliyor? - Sayfa 1

ZÜBER KAKAOLU FINDIK EZMESİ 315 G

Fiyat: 384 TL

1 | 83
BİM 10 Şubat 2026 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM markete hangi ürünler geliyor? - Sayfa 2
2 | 83
BİM 10 Şubat 2026 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM markete hangi ürünler geliyor? - Sayfa 3
3 | 83
BİM 10 Şubat 2026 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM markete hangi ürünler geliyor? - Sayfa 4
4 | 83