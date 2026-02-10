  1. Ekonomim
  4. Bim 10 Şubat 2026 Salı Ramazan’a Özel Ürünler Kataloğu yayımlandı! Bim’e hangi ürünler geliyor?

BİM market Ramazan ayında da indirimlere devam ediyor. BİM market 10 Şubat 2026 Salı Ramazan’a özel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 10 Şubat’ta onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 10 Şubat 2026 Salı günü hangi ürünlerde indirim var? Salı günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 10 Şubat 2026 Salı indirimleri…

PAŞAPARE GÜLLAÇ 300 G

Fiyat: 99 TL

PAŞABAHÇE KIZARTILMIŞ KADAYIF 400 G

Fiyat: 79 TL

SAFFET ABDULLAH MİNİ GÜLLAÇ 100 G

Fiyat: 119 TL

PAŞAPARE MUHALLEBİLİK KADAYIF 200 G

Fiyat: 44 TL

PAŞAPARE ŞEKERPARE 250 G

Fiyat: 42 TL

SİMBAT KURU KAYISI ÇEŞİTLERİ 250 G

Fiyat: 162,50 TL

SİMBAT MEDJOUL HURMA 250 G

Fiyat: 119 TL

YAŞ HURMA 500 G

Fiyat: 125 TL

