  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. BİM 11 Kasım Salı aktüel ürünler kataloğu! BİM markete Salı günü hangi ürünler geliyor?

BİM 11 Kasım Salı aktüel ürünler kataloğu! BİM markete Salı günü hangi ürünler geliyor?

BİM market kasım ayında da indirimlerine devam ediyor. BİM market 11 Kasım 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 11 Kasım’da onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Salı günü hangi ürünlerde indirim var? Salı günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 4 Kasım 2025 Salı indirimleri...

BİM 11 Kasım Salı aktüel ürünler kataloğu! BİM markete Salı günü hangi ürünler geliyor? - Sayfa 1

BANVİT PİLİÇ IZGARA KANAT 1000 G

Fiyat: 139 TL

1 | 81
BİM 11 Kasım Salı aktüel ürünler kataloğu! BİM markete Salı günü hangi ürünler geliyor? - Sayfa 2
2 | 81
BİM 11 Kasım Salı aktüel ürünler kataloğu! BİM markete Salı günü hangi ürünler geliyor? - Sayfa 3
3 | 81
BİM 11 Kasım Salı aktüel ürünler kataloğu! BİM markete Salı günü hangi ürünler geliyor? - Sayfa 4
4 | 81