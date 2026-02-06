BİM 11 Şubat Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Bulaşık Makinesi geliyor!
BİM 11 Şubat Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Bulaşık Makinesi geliyor!
BİM market şubat ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 11 Şubat 2026 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 11 Şubat’ta onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 11 Ocak 2026 Çarşamba indirimleri…
KEYSMART 9 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Fiyat: 14,900 TL
1 | 12
KEYSMART 8 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Fiyat: 13,900 TL
2 | 12
KEYSMART ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ
Fiyat: 12,900 TL
3 | 12
KEYSMART 4 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ GRİ
Fiyat: 13,900 TL
4 | 12
