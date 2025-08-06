Bim 12 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bim'e 12 Ağustos'ta hangi ürünler gelecek?
Bim 12 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bim'e 12 Ağustos'ta hangi ürünler gelecek?
BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 12 Ağustos 2025 Salı gününden itibaren indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 12 Ağustos 2025 Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 12 Ağustos 2025 Salı günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 12 Ağustos 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 12 Ağustos 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…
AKNAZ TAM YAĞLI SÜRÜLEBİLİR PEYNİR ÇEŞİTLERİ 180 G
Fiyat: 37,50 TL
1 | 90
2 | 90
3 | 90
4 | 90
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