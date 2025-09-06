BİM 12 Eylül Cuma indirim kataloğu yayımlandı! 12 Eylül Cuma BİM market indirimli ürünler!
BİM 12 Eylül Cuma indirim kataloğu yayımlandı! 12 Eylül Cuma BİM market indirimli ürünler!
BİM market eylül ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 12 Eylül 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 12 Eylül onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 12 Eylül 2025 Cuma indirimleri...
TCL 45 İNÇ 4K HDR GOOGLE TV 65V6C
Fiyat: 29,900 TL
1 | 116
2 | 116
3 | 116
DİJİTSU 43 İNÇ FULL HD GOOGLE TV DG27/29000
Fiyat: 9,450 TL
4 | 116
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.