BİM 12 Kasım 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e Buzdolabı geliyor!
BİM 12 Kasım 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e Buzdolabı geliyor!
BİM market kasım ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 12 Kasım 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 12 Kasım onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 12 Kasım 2025 Çarşamba indirimleri...
MONSTER TULPAR T6 V3.4.1 OYUN BİLGİSAYARI
Fiyat: 69,990 TL
1 | 17
MONSTER ABRA A5 V20.6.1 OYUN BİLGİSAYARI
Fiyat: 39,990 TL
2 | 17
MONSTER TULPAR TD3 V1.1.2.3 OYUN BİLGİSAYARI
Fiyat: 49,990 TL
3 | 17
OFIS BAZAAR UP DERİ YÖNETİCİ KOLTUĞU EKSTRA
Fiyat: 4,950 TL
4 | 17
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.