BİM 12 Kasım 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e Çamaşır Makinesi geliyor!

BİM market kasım ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 12 Kasım 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 12 Kasım onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 12 Kasım 2025 Çarşamba indirimleri...

MONSTER TULPAR T6 V3.4.1 OYUN BİLGİSAYARI

Fiyat: 69,990 TL

MONSTER ABRA A5 V20.6.1 OYUN BİLGİSAYARI

Fiyat:  39,990 TL

MONSTER TULPAR TD3 V1.1.2.3 OYUN BİLGİSAYARI

Fiyat: 49,990 TL

OFIS BAZAAR UP DERİ YÖNETİCİ KOLTUĞU EKSTRA

Fiyat: 4,950 TL

