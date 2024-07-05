  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. BİM 12 Temmuz 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'e 12 Temmuz hangi ürünler geliyor?

BİM 12 Temmuz 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'e 12 Temmuz hangi ürünler geliyor?

BİM market Temmuz ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 12 Temmuz 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 12 Temmuz onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 12 Temmuz hangi ürünlerde indirim var? 12 Temmuz BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 12 Temmuz 2024 cuma indirimleri...

BİM 12 Temmuz 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'e 12 Temmuz hangi ürünler geliyor? - Sayfa 1

Çaydanlık 599 TL

Rendeli Karıştırma Kabı 499 TL

Colorina 1-Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 159 TL

Colorina 2-Altın Rimli İki Katlı Kurabiyelik 175 TL

Colorina 3-Altın Rimli 3’lü Cam Kase 75 TL

Colorina 4-Altın Rimli Pasta Servis Seti 249 TL

Colorina 5-Altın Rimli 6'lı Çay Tabağı 119 TL

Chef's Krep Tava 199 TL

Benante Dondurma Kaşığı 75 TL

LAV Renkli Dondurmalık 79 TL

LAV Eda Çay Bardağı 6'lı 89 TL

LAV Salata Kasesi 2'li 99 TL

Okyanus Home Hamur Porsiyonlayıcı 119 TL

Okyanus Home Un Eleği 39,50 TL

Okyanus Home Ahşap Kapaklı Erzak Kavanozu 129 TL

Okyanus Home Ahşap Kapaklı Erzak Kavanozu 109 TL

Pasta Süsü Çeşitleri 29 TL

Cam 6'lı Çay Kaşığı 22,50 TL

Pasta Sıvama Standı 79 TL

Kurabiye Kalıbı Çeşitleri 39 TL

Meybuz Kalıbı 34,50 TL

Krema Pompası 39,50 TL

1 | 7
BİM 12 Temmuz 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'e 12 Temmuz hangi ürünler geliyor? - Sayfa 2

Berlin Büyük Derin Çelik Tencere 549 TL

Chef's Kızartma Tenceresi 259 TL

Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 425 cc 11 TL

Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 660 cc 12 TL

Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 1000 cc 13 TL 

Tek Fiyat Plastik Ürünler 16,90 TL

2 | 7
BİM 12 Temmuz 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'e 12 Temmuz hangi ürünler geliyor? - Sayfa 3

Senna 50'' Frameless Ultra Hd Google Tv 10.999 TL

Senna 42 İnç Full Hd Google Tv 6.999 TL

Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.999 TL

Fakir Lucky Dik Süpürge 1.799 TL

Heifer Mega Robot Blender Set 1.399 TL

Nautıca Vücut Analizli Akıllı Tartı 479 TL

Polosmart Şarj Edilebilir Diş Fırçası 265 TL

Elektronik Su Pompası Hp52 99 TL

Kumtel Usb Mini Fan 179 TL

Kumtel Şarjlı El Fanı 129 TL

İbrik Mozaik Lamba Ml01 999 TL

İbrik Mozaik Lamba Ml02 999 TL

Deveboynu İbrik Mozaik Lamba Ml04 799 TL

Gaz Lambası 199 TL

3 | 7
BİM 12 Temmuz 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'e 12 Temmuz hangi ürünler geliyor? - Sayfa 4

Orta Süspansiyonlu Buffalo-E Elektrikli Dağ Bisikleti 39,990 TL

Buffalo Elektrikli Dağ Bisikleti 29.999 TL

RKS RD5 Katlanır Elektrikli  Bisiklet  29.999 TL

27,5 Jant Ön Amortisörlü Bisiklet 3.999 TL

Plenty Pasta Cila 59 TL

Plenty Koltuk Ve Halı Temizleyici 500 ml 39 TL

Plenty Motor Temizleyici 500 ml 39 TL

Plenty Deri ve Koltuk Temizleyici 500 ml 39 TL

Plenty Cilalı Oto Şampuanı 1 Litre 34 TL

4 | 7