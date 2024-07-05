BİM 12 Temmuz 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'e 12 Temmuz hangi ürünler geliyor?
BİM market Temmuz ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 12 Temmuz 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 12 Temmuz onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 12 Temmuz hangi ürünlerde indirim var? 12 Temmuz BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 12 Temmuz 2024 cuma indirimleri...
Çaydanlık 599 TL
Rendeli Karıştırma Kabı 499 TL
Colorina 1-Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 159 TL
Colorina 2-Altın Rimli İki Katlı Kurabiyelik 175 TL
Colorina 3-Altın Rimli 3’lü Cam Kase 75 TL
Colorina 4-Altın Rimli Pasta Servis Seti 249 TL
Colorina 5-Altın Rimli 6'lı Çay Tabağı 119 TL
Chef's Krep Tava 199 TL
Benante Dondurma Kaşığı 75 TL
LAV Renkli Dondurmalık 79 TL
LAV Eda Çay Bardağı 6'lı 89 TL
LAV Salata Kasesi 2'li 99 TL
Okyanus Home Hamur Porsiyonlayıcı 119 TL
Okyanus Home Un Eleği 39,50 TL
Okyanus Home Ahşap Kapaklı Erzak Kavanozu 129 TL
Okyanus Home Ahşap Kapaklı Erzak Kavanozu 109 TL
Pasta Süsü Çeşitleri 29 TL
Cam 6'lı Çay Kaşığı 22,50 TL
Pasta Sıvama Standı 79 TL
Kurabiye Kalıbı Çeşitleri 39 TL
Meybuz Kalıbı 34,50 TL
Krema Pompası 39,50 TL
Berlin Büyük Derin Çelik Tencere 549 TL
Chef's Kızartma Tenceresi 259 TL
Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 425 cc 11 TL
Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 660 cc 12 TL
Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 1000 cc 13 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler 16,90 TL
Senna 50'' Frameless Ultra Hd Google Tv 10.999 TL
Senna 42 İnç Full Hd Google Tv 6.999 TL
Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.999 TL
Fakir Lucky Dik Süpürge 1.799 TL
Heifer Mega Robot Blender Set 1.399 TL
Nautıca Vücut Analizli Akıllı Tartı 479 TL
Polosmart Şarj Edilebilir Diş Fırçası 265 TL
Elektronik Su Pompası Hp52 99 TL
Kumtel Usb Mini Fan 179 TL
Kumtel Şarjlı El Fanı 129 TL
İbrik Mozaik Lamba Ml01 999 TL
İbrik Mozaik Lamba Ml02 999 TL
Deveboynu İbrik Mozaik Lamba Ml04 799 TL
Gaz Lambası 199 TL
Orta Süspansiyonlu Buffalo-E Elektrikli Dağ Bisikleti 39,990 TL
Buffalo Elektrikli Dağ Bisikleti 29.999 TL
RKS RD5 Katlanır Elektrikli Bisiklet 29.999 TL
27,5 Jant Ön Amortisörlü Bisiklet 3.999 TL
Plenty Pasta Cila 59 TL
Plenty Koltuk Ve Halı Temizleyici 500 ml 39 TL
Plenty Motor Temizleyici 500 ml 39 TL
Plenty Deri ve Koltuk Temizleyici 500 ml 39 TL
Plenty Cilalı Oto Şampuanı 1 Litre 34 TL