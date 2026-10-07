BİM 13 EKİM SALI AKTÜEL KATALOĞU YAYINLANDI! BİM'E HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 13-19 EKİM)
BİM market ekim ayında da indirimlerine devam ediyor. BİM 13-19 Ekim 2026 indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM’de 13 Ekim Salı günü birçok indirimli ürün raflarda yerlerini alacak. BİM'de hangi ürünlerde indirim var? 13 Ekim Salı BİM’e hangi ürünler gelecek? İşte BİM 13-19 Ekim aktüel ürünler indirimleri...
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