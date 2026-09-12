BİM 13 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: İŞTE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! (BİM 13-19 EYLÜL)
BİM’in 13 Eylül itibarıyla mağazalarında satışa sunacağı aktüel ürünler belli oldu. 13-19 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak katalogda farklı kategorilerde çok sayıda ürün yer alıyor. Alışveriş yapacakların ilgisini çekebilecek fırsatların bulunduğu katalogda, çeşitli ihtiyaçlara yönelik ürünler tüketicilerin karşısına çıkacak. BİM’in aktüel ürün kataloğunda yer alan ürünlerin satış fiyatları da belli oldu. İşte indirimli ürünler ve fiyatları...
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