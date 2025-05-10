BİM'e 13 Mayıs Salı günü Loreal Paris ürünleri geliyor! (BİM 13 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’de 13 Mayıs Salı günü gıdadan deterjana birçok indirimli ürünler raflarda yerini alıyor. Peki, BİM'de 13 Mayıs Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 13 Mayıs Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 13 Mayıs 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 13 Mayıs Salı aktüel ürünler indirim kataloğu…
BISCOLATA MOOD FINDIKLI ÇİKOLATA KREMA DOLGULU BİSKÜVİ 110 GR
Fiyat: 35 TL
ÜLKER CANPARE FINDIK KREMALI BİSKÜVİ 3X81GR
Fiyat: 39 TL
CİPSO PATATES CİPSİ ÇEŞİTLERİ 160 GR
Fiyat: 35 T
DOST SÜT %1 YAĞLI 1 L
Fiyat: 24,50 TL
1 | 2
LOREAL PARİS KIRIŞIKLIK KARŞITI YÜZ BAKIM KREMİ 50 ML
Fiyat: 159 TL
LOREALPARİS YÜZ BAKIM SERUMU 30 ML
Fiyat: 199 TL
LOREAL PARİS TONİK 200 ML
Fiyat: 125 TL
LOREAL PARİS TEMİZLEME JELİ 150 ML
Fiyat: 125 TL
2 | 2