  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. BİM 13 Şubat 2026 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Beyaz Cam Set Üstü Ocak geliyor!

BİM 13 Şubat 2026 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Beyaz Cam Set Üstü Ocak geliyor!

BİM market şubat ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 13 Şubat 2026 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 13 Şubat‘ta onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 13 Şubat 2026 Cuma indirimleri…

BİM 13 Şubat 2026 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Beyaz Cam Set Üstü Ocak geliyor! - Sayfa 1

TCL 65 İNÇ ULTRA HD GOOGLE TV 65P6K

 

Fiyat: 32,990 TL

1 | 102
BİM 13 Şubat 2026 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Beyaz Cam Set Üstü Ocak geliyor! - Sayfa 2
2 | 102
BİM 13 Şubat 2026 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Beyaz Cam Set Üstü Ocak geliyor! - Sayfa 3
3 | 102
BİM 13 Şubat 2026 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Beyaz Cam Set Üstü Ocak geliyor! - Sayfa 4
4 | 102