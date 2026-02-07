  1. Ekonomim
  4. BİM 13 Şubat 2026 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e TCL 65 İNÇ Ultra HD Google TV geliyor!

BİM market şubat ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 13 Şubat 2026 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 06 Şubat‘ta onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 13 Şubat 2026 Cuma indirimleri…

TCL 65 İNÇ ULTRA HD GOOGLE TV 65P6K

 

Fiyat: 32,990 TL

SAMSUNG A16 4GB/128GB CEP TELEFONU

 

Fiyat: 9,350 TL

