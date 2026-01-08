  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. BİM 14 Ocak Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Çekmeceli Aktivite Masası Ve Sandalyesi geliyor!

BİM 14 Ocak Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Çekmeceli Aktivite Masası Ve Sandalyesi geliyor!

BİM market ocak ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 14 Ocak 2026 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 14 Ocak’ta onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 14 Ocak 2026 Çarşamba indirimleri...

BİM 14 Ocak Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Çekmeceli Aktivite Masası Ve Sandalyesi geliyor! - Sayfa 1

ÇEKMECELİ AKTİVİTE MASASI VE SANDALYESİ

Fiyat: 1,790 TL

1 | 16
BİM 14 Ocak Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Çekmeceli Aktivite Masası Ve Sandalyesi geliyor! - Sayfa 2

ÇOCUK KARYOLA

Fiyat: 1,750 TL

2 | 16
BİM 14 Ocak Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Çekmeceli Aktivite Masası Ve Sandalyesi geliyor! - Sayfa 3

5 ÇEKMECELİ OYUNCAK DOLABI

Fiyat: 1,390 TL

3 | 16
BİM 14 Ocak Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Çekmeceli Aktivite Masası Ve Sandalyesi geliyor! - Sayfa 4

PELÜŞ ZÜRAFA 100 CM

Fiyat: 499 TL

4 | 16