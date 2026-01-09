BİM 14 Ocak Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Çocuk Karyola geliyor!
BİM 14 Ocak Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Çocuk Karyola geliyor!
BİM market ocak ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 14 Ocak 2026 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 14 Ocak’ta onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 14 Ocak 2026 Çarşamba indirimleri...
ÇEKMECELİ AKTİVİTE MASASI VE SANDALYESİ
Fiyat: 1,790 TL
ÇOCUK KARYOLA
Fiyat: 1,750 TL
5 ÇEKMECELİ OYUNCAK DOLABI
Fiyat: 1,390 TL
PELÜŞ ZÜRAFA 100 CM
Fiyat: 499 TL
