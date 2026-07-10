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  4. BİM 14 Temmuz Salı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Gıdada dev indirim başlıyor!

BİM 14 Temmuz Salı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Gıdada dev indirim başlıyor!

BİM'de 14 Temmuz Salı günü başlayacak olan yeni kampanya döneminde, reyonlarda büyük indirimler tüketicileri bekliyor. Haftanın önerileri kapsamında ilgili kategorilerde kaçırılmayacak fiyat avantajları sunulacak. Geniş alternatifleriyle her bütçeye hitap eden bu özel fırsatlar, tüm şubelerde aynı anda satışa çıkacak. Kaliteli seçenekleri uygun fiyatlarla halka sunan bu büyük indirim kampanyası stoklarla sınırlıdır.

BİM 14 Temmuz Salı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Gıdada dev indirim başlıyor! - Sayfa 1

AYNES %0,5 YAĞLI SÜT 1 L

Fiyat: 34,50 TL

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BİM 14 Temmuz Salı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Gıdada dev indirim başlıyor! - Sayfa 2
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BİM 14 Temmuz Salı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Gıdada dev indirim başlıyor! - Sayfa 3
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BİM 14 Temmuz Salı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Gıdada dev indirim başlıyor! - Sayfa 4

AYCA PEYNİR ÇEŞİTLERİ 500 G

Fiyat: 239 TL

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