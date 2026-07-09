BİM 14 Temmuz Salı günü indirimlerle ezber bozuyor: Gıda ürünlerinde kaçırılmayacak büyük fırsat!
BİM 14 Temmuz Salı günü indirimlerle ezber bozuyor: Gıda ürünlerinde kaçırılmayacak büyük fırsat!
BİM 14 Temmuz 2026 Salı aktüel kataloğunda bu kez mutfakların tüm temel ihtiyaçları aynı anda indirime giriyor. Sütten yoğurda, peynir çeşitlerinden kavurmaya, dondurulmuş ürünlerden kahveye, içeceklerden atıştırmalıklara kadar geniş bir ürün yelpazesi, bütçenizi rahatlatacak çok özel kampanya fiyatlarıyla raflarda yerini alacak. Hem kaliteli markaların güvencesini hem de büyük aile boyu paketlerin ekonomisini bir arada sunan bu dev gıda şöleni, evdeki eksiklerini tek seferde ve en uygun fiyatla kapatmak isteyenlerin ana adresi olacak.
AYNES %0,5 YAĞLI SÜT 1 L
Fiyat: 34,50 TL
1 | 86
2 | 86
AYTAÇ PİLİÇ SUCUK 450 G
Fiyat: 89 TL
3 | 86
4 | 86
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