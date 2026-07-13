BİM 14 Temmuz Salı indirimlerini duyurdu: Temel gıda ürünlerinde fiyatlar düştü
BİM 14 Temmuz Salı indirimlerini duyurdu: Temel gıda ürünlerinde fiyatlar düştü
BİM, 14 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olacak yeni haftalık indirim kataloğunu paylaştı. Perakende zincirinin yayınladığı güncel listede süt, baton kavurma, sucuk, peynir çeşitleri ve yoğurt gibi hanehalkının en çok tükettiği temel gıda ürünlerinde önemli fiyat avantajları öne çıkıyor.
1 | 86
2 | 86
3 | 86
AYCA PEYNİR ÇEŞİTLERİ 500 G
Fiyat: 239 TL
4 | 86
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