  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. BİM 15 Ekim Çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bim’e Katlanır Yataklı Koltuk geliyor!

BİM 15 Ekim Çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bim’e Katlanır Yataklı Koltuk geliyor!

BİM market ekim ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 15 Ekim 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 15 Ekim’de onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 15 Ekim 2025 Çarşamba indirimleri...

BİM 15 Ekim Çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bim’e Katlanır Yataklı Koltuk geliyor! - Sayfa 1

PAFU SANDO İKİLİ KATLANIR YATAKLI KOLTUK

Fiyat: 9,990 TL

1 | 13
BİM 15 Ekim Çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bim’e Katlanır Yataklı Koltuk geliyor! - Sayfa 2

PAFU SANDO TEKLİ KATLANIR YATAKLI KOLTUK

Fiyat: 5,990 TL

2 | 13
BİM 15 Ekim Çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bim’e Katlanır Yataklı Koltuk geliyor! - Sayfa 3

PAFU HİPPO ÜÇLÜ YATAKLI KOLTUK

Fiyat: 9,990 TL

3 | 13
BİM 15 Ekim Çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bim’e Katlanır Yataklı Koltuk geliyor! - Sayfa 4

PAFU KANO SALLANAN DİNLENME KOLTUĞU

Fiyat: 4,999 TL

4 | 13