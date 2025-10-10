BİM 15 Ekim Çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bim’e Katlanır Yataklı Koltuk geliyor!
BİM 15 Ekim Çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bim’e Katlanır Yataklı Koltuk geliyor!
BİM market ekim ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 15 Ekim 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 15 Ekim’de onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 15 Ekim 2025 Çarşamba indirimleri...
PAFU SANDO İKİLİ KATLANIR YATAKLI KOLTUK
Fiyat: 9,990 TL
PAFU SANDO TEKLİ KATLANIR YATAKLI KOLTUK
Fiyat: 5,990 TL
PAFU HİPPO ÜÇLÜ YATAKLI KOLTUK
Fiyat: 9,990 TL
PAFU KANO SALLANAN DİNLENME KOLTUĞU
Fiyat: 4,999 TL
