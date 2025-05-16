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BİM 16-19 Mayıs İndirimli Ürünler Kataloğu yayımlandı! BİM 30'lu yumurtada damping yaptı

BİM’de indirimler sürüyor. BİM 16-19 Mayıs İndirimli Ürünler Kataloğu yayımlandı. Peki, BİM'de 16-19 Mayıs tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 16-19 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 16-19 Mayıs 2025 aktüel ürünler kataloğu...

BİM 16-19 Mayıs İndirimli Ürünler Kataloğu yayımlandı! BİM 30'lu yumurtada damping yaptı - Sayfa 1

BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

TEREYAĞINDA YÜZDE 14 İNDİRİM

PERVİN TEREYAĞI 1000 GRAM

Fiyat: 299 TL

TOST PEYNİRLERİNDE YÜZDE 23 İNDİRİM

YÖRÜKOĞLU YARIM YAĞLI TOST PEYNİRİ 1000 GRAM

Fiyat: 199 TL

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BİM 16-19 Mayıs İndirimli Ürünler Kataloğu yayımlandı! BİM 30'lu yumurtada damping yaptı - Sayfa 2

30'LU YUMURTADA YÜZDE 16 İNDİRİM

BİLİ BİLİ YUMURTA 30'LU

Fiyat: 125 TL

15'Lİ YUMURTADA YÜZDE 14 İNDİRİM

BİLİ BİLİ YUMURTA 15'Lİ

Fiyat: 79,50 TL

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BİM 16-19 Mayıs İndirimli Ürünler Kataloğu yayımlandı! BİM 30'lu yumurtada damping yaptı - Sayfa 3

SIRIM NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI 1 LİTRE

Fiyat: 189 TL

EFSANE BUĞDAY UNU 2 KG

Fiyat: 38,50 TL

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BİM market 16-19 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli indirimli ürünler kataloğu yayımlandı!
BİM market 16-19 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli indirimli ürünler kataloğu yayımlandı!
BİM'e 21 Mayıs Çarşamba günü Yataklı Koltuk geliyor! (BİM 21 MAYIS ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM'e 21 Mayıs Çarşamba günü Yataklı Koltuk geliyor! (BİM 21 MAYIS ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
ŞOK'a bugün (16 Mayıs Cuma) JCB Dekupaj geliyor (ŞOK 16-22 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
ŞOK'a bugün (16 Mayıs Cuma) JCB Dekupaj geliyor (ŞOK 16-22 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il 16 Mayıs 2025 Cuma namazı vakitleri
Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il 16 Mayıs 2025 Cuma namazı vakitleri