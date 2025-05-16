BİM 16-19 Mayıs İndirimli Ürünler Kataloğu yayımlandı! BİM 30'lu yumurtada damping yaptı
BİM’de indirimler sürüyor. BİM 16-19 Mayıs İndirimli Ürünler Kataloğu yayımlandı. Peki, BİM'de 16-19 Mayıs tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 16-19 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 16-19 Mayıs 2025 aktüel ürünler kataloğu...
BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
TEREYAĞINDA YÜZDE 14 İNDİRİM
PERVİN TEREYAĞI 1000 GRAM
Fiyat: 299 TL
TOST PEYNİRLERİNDE YÜZDE 23 İNDİRİM
YÖRÜKOĞLU YARIM YAĞLI TOST PEYNİRİ 1000 GRAM
Fiyat: 199 TL
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30'LU YUMURTADA YÜZDE 16 İNDİRİM
BİLİ BİLİ YUMURTA 30'LU
Fiyat: 125 TL
15'Lİ YUMURTADA YÜZDE 14 İNDİRİM
BİLİ BİLİ YUMURTA 15'Lİ
Fiyat: 79,50 TL
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BİM'e 21 Mayıs Çarşamba günü Yataklı Koltuk geliyor! (BİM 21 MAYIS ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)