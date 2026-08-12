BİM 16 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! ALIŞVERİŞ LİSTELERİ DEĞİŞECEK! (BİM 16-22 AĞUSTOS)
BİM’in yeni haftada raflara taşıyacağı ürünler şimdiden merak uyandırdı. Teknoloji, ev, mutfak ve çocuk kategorilerinde yer alan fırsatlar alışveriş listelerini değiştirebilir. Uygun fiyatlı ürünleri kaçırmak istemeyenler için dikkat çeken seçeneklerin bulunduğu yeni katalog, 16-22 Ağustos tarihleri arasında raflarda olacak. Bu fırsatları kaçırmamak için kataloğa göz atmakta fayda var. İşte, 16-22 Ağustos aktüel ürünler fiyat listesi…
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