BİM 16 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: İŞTE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER (BİM 16-22 AĞUSTOS)
BİM’in 16 Ağustos 2026 Pazar günü raflarında yer alacak aktüel ürünleri alışveriş yapmak isteyen vatandaşların gündeminde. Haftanın fırsatlarını takip edenler, yeni katalogda hangi ürünlerin yer alacağını araştırmaya başladı. Ev, mutfak, teknoloji ve farklı ihtiyaçlara yönelik ürünlerin yer alması beklenirken, BİM’in pazar günü kampanyası merak konusu oldu. İşte 16-22 Ağustos BİM Aktüel Ürünler kataloğunda öne çıkanlar ve fiyat detayları...
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