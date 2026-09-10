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  4. BİM 16 EYLÜL ÇARŞAMBA İNDİRİM KATALOĞU YAYIMLANDI! BİM'E HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 16-22 EYLÜL)

BİM 16 EYLÜL ÇARŞAMBA İNDİRİM KATALOĞU YAYIMLANDI! BİM'E HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 16-22 EYLÜL)

BİM eylül ayı indirimlerine devam ediyor. BİM 16-22 Eylül indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM’de 16 Eylül Çarşamba tarihinde birçok indirimli ürün raflarda yerlerini alacak. Peki, BİM'de hangi ürünlerde indirim var? BİM’e hangi ürünler geliyor? İşte BİM 16-22 Eylül 2026 indirimli ürünler fiyat listesi…

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BİM 16 EYLÜL ÇARŞAMBA İNDİRİM KATALOĞU YAYIMLANDI! BİM'E HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 16-22 EYLÜL) - Sayfa 1

MONSER TULPAR T7 V26.4.11 OYUN BİLGİSAYARI

Fiyat: 75,990 TL

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BİM 16 EYLÜL ÇARŞAMBA İNDİRİM KATALOĞU YAYIMLANDI! BİM'E HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 16-22 EYLÜL) - Sayfa 2

MONSTER TULPAR TD3 V1.9.6.3 OYUN BİLGİSAYARI

Fiyat: 75,990 TL

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BİM 16 EYLÜL ÇARŞAMBA İNDİRİM KATALOĞU YAYIMLANDI! BİM'E HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 16-22 EYLÜL) - Sayfa 3

MONSTER ABRA A5 V2214.7 OYUN BİLGİSAYARI

Fiyat: 40,990 TL

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BİM 16 EYLÜL ÇARŞAMBA İNDİRİM KATALOĞU YAYIMLANDI! BİM'E HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 16-22 EYLÜL) - Sayfa 4

XDRIVE TORYUM OYUNCU KOLTUĞU

Fiyat: 8,490 TL

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