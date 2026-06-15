BİM 16 Haziran Salı günü ezber bozuyor: Gıda ve peynir çeşitlerinde görülmemiş büyük indirim!
BİM 16 Haziran Salı günü ezber bozuyor: Gıda ve peynir çeşitlerinde görülmemiş büyük indirim!
BİM 16 Haziran Salı günü gıda reyonunda yer yerinden oynayacak! Tam yağlı olgunlaştırılmış Edirne beyaz peyniri, taze kaşar, krem peynir ve az yağlı beyaz peynir çeşitleri fiyat listesiyle ezber bozmaya geliyor. BİM aktüel kataloğundaki bu büyük gıda indiriminin detaylarını hemen inceleyin.
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