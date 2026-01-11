  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. BİM 16 Ocak 2026 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Filtre Kahve Makinesi geliyor!

BİM 16 Ocak 2026 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Filtre Kahve Makinesi geliyor!

BİM market ocak ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 16 Ocak 2026 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 16 Ocak‘ta onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 16 Ocak 2026 Cuma indirimleri...

BİM 16 Ocak 2026 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Filtre Kahve Makinesi geliyor! - Sayfa 1

TCL 65 İNÇ 4K HDR GOOGLE TV 65V6C


Fiyat: 29,500 TL

1 | 107
BİM 16 Ocak 2026 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Filtre Kahve Makinesi geliyor! - Sayfa 2
2 | 107
BİM 16 Ocak 2026 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Filtre Kahve Makinesi geliyor! - Sayfa 3
3 | 107
BİM 16 Ocak 2026 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Filtre Kahve Makinesi geliyor! - Sayfa 4

PHILIPS EKMEK KIZARTMA MAKİNESİ

Fiyat: 990 TL

4 | 107