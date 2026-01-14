  1. Ekonomim
BİM 16 Ocak 2026 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Philips Doğrayıcı geliyor!

BİM market ocak ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 16 Ocak 2026 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 16 Ocak‘ta onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 16 Ocak 2026 Cuma indirimleri...

