BİM 17 Ekim 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e Akülü Vidalama geliyor!

BİM market ekim ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 17 Ekim 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 10 Ekim onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 17 Ekim 2025 Cuma indirimleri...

TCL 65 İNÇ 4K HDR GOOGLE TV 65C6C

Fiyat: 26,900 TL

