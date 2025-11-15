BİM 17 Kasım 2025 tarihine kadar geçerli İndirimli Ürünler Kataloğu! Bim'e hangi ürünler geldi?
BİM market kasım ayında da indirimlerine devam ediyor. BİM market 17 Kasım 2025 tarihine kadar geçerli indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 17 Kasım 2025 tarihine kadar geçerli onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de hangi ürünlerde indirim var? BİM markete 17 Kasım 2025 tarihine kadar geçerli hangi ürünler geliyor? İşte BİM 17 Kasım 2025 tarihine kadar geçerli indirimli ürünler kataloğu…
ÜLKER ÇOKOPRENS 300 G
Fiyat: 39 TL
1 | 24
ETİ CRAX 80 G
Fiyat: 15,75 TL
2 | 24
ETİ MAXIMUS LOADING 50 G
Fiyat: 14,50 TL
3 | 24
KAKAOLU ETİ POPKEK 60 G
Fiyat: 9,75 TL
4 | 24
