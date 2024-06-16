BİM 18 Haziran 2024 salı indirimli ürünler kataloğu! BİM markete 18 Haziran hangi ürünler geliyor?
BİM market Haziran ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 18 Haziran 2024 salı indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 18 Haziran pirinçten, zeytine, reçelden kahvaltılık sosa, yoğurttan, kaşar peynire onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 18 Haziran hangi ürünlerde indirim var? İşte BİM market 18 Haziran 2024 salı indirimleri...
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