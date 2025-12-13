BİM 19 Aralık 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Şömine Görünümlü Elektrikli Isıtıcı geliyor!
BİM market aralık ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 19 Aralık 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 19 Aralık‘ta onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 19 Aralık 2025 Cuma indirimleri...
SENNA 65 İNÇ FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV 65UQ9500F
Fiyat: 23,990 TL
HEIFER ŞÖMİNE GÖRÜNÜMLÜ ELEKTRİKLİ ISITICI
Fiyat: 3,990 TL
