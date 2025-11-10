  1. Ekonomim
  4. BİM 19 Kasım 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e Casio Kol Saati geliyor!

BİM market kasım ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 19 Kasım 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 19 Kasım onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 19 Kasım 2025 Çarşamba indirimleri...

CASIO G-SHOCK KOL SAATİ ERKEK

Fiyat: 4,990 TL

CASIO G-SHOCK KOL SAATİ ERKEK

Fiyat: 4,750 TL

CASIO KOL SAATİ ERKEK

Fiyat: 2,990 TL

CASIO KOL SAATİ KADIN

Fiyat: 1,990 TL

