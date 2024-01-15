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BİM 19 Ocak aktüel indirim kataloğunda neler var? BİM den 19 Ocak 2024 Cuma indirimleri

BİM 19 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde bu hafta birbirinden farklı ürünlerde indirimler olacak. Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden biri olan BİM yeni cuma günü piyasa değerinden daha ucuza sattığı birbirinden farklı ürünlerle dikkat çekiyor. Peki 19 Ocak BİM aktüel kataloğunda neler var? İşte o merak ürün ve fiyatları...

BİM 19 Ocak aktüel indirim kataloğunda neler var? BİM den 19 Ocak 2024 Cuma indirimleri - Sayfa 1

Neşeli Piyano 429 TL

Eğitici Oyun Kumandası 299 TL

Işıklı Peluş Baykuş 399 TL

Işıklı ve Sesli Bebek Radyosu 299 TL

İlk Adım Arabam 249 TL

Bebek Aktivite Halısı 249 TL

ilk 100 sözcük 79 TL

Kurmalı Banyo Oyuncakları 69 TL

Bebek Kule Oyuncakları 99 TL

Bloklu Kamyon 159 TL

Oyuncak Dönen Çılgın Kule 179 TL

Yumurta Eşleştirme Oyunu 69 TL

Hareketli Kitaplar 21,50 TL

Oyuncak Basmalı Tren 159 TL

Koordinasyon Oyunu 159 TL

İlk Hayvanlarım İlk Kütüphanem 89 TL

Eğitici Denge Kule Oyunu 129 TL

Bebeğime İlk 100 soru 69 TL

Duygusal Oyuncak Tırtıl 55 TL

Eğlenceli Şekiller Oyunu 79 TL

Tommy Time Aynalı Zeka Kartları 99 TL

Geometrik Şekiller Oyunu 129 TL

Bultak Küp 49,50 TL

Banyo oyuncağı 129 TL

Ahşap oyuncak Kirpi Bultak 129 TL

Hışırtılı Bez Kitabım 34,50 TL

Neşeli Gözler Boyama Kitapları 39,50 TL

Giligilis İlk Kitaplarım 19,50 TL

Manyetik Çubuk Puzzle 24,50 TL

Parmak Kukla 34,50 TL

Çıngırak Diş Kaşıyıcı 32,50 TL

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BİM 19 Ocak aktüel indirim kataloğunda neler var? BİM den 19 Ocak 2024 Cuma indirimleri - Sayfa 2

Flanel Bebek Nevresim Seti 189 TL

Favori / Tanja Yumak 3'lü 55 TL

Trend Cake Yumak 200 gr 49,50 TL

Atlas Yumak 3'lü 55 TL

Pamuklu Bebek Battaniyesi 109 TL

Flanel Lastikli Bebek Çarşafı 99 TL

Bebek Alt Açma Organizeri 89 TL

Baskılı Dolgulu Kırlent 39,50 TL

Kız - Erkek Bebek Pijama Takımı 109 TL

Tekli Bebek Body 37,50 TL

Afacan Yumurtalık 21,50 TL

Wee Baby Cam Biberon Seti 2'li 119 TL

Wee Baby Silikon Diş Kaşıyıcı 32,50 TL

Wee Baby Mini Cam Alıştırma Bardağı 30 cm 42,50 TL

Bebek Yorganı 145 TL

Silikon Bebek Yastığı 55 TL

Ağız Mendili 22,50 TL

Çocuk Çatal Kaşık Seti 85 TL

Desenli Mama Tabağı 14,50 TL

Desenli Mama Kasesi 12,50 TL

Biberon Kurutucu 34,50 TL

Damaklı Emzik 49,50 TL

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BİM 19 Ocak aktüel indirim kataloğunda neler var? BİM den 19 Ocak 2024 Cuma indirimleri - Sayfa 3

Nordmende 55" UHD Android Tv 10.499 TL

Nordmende 50" UHD Android Tv 9.299 TL

Nordmende 43" FHD Akıllı Tv 6.699 TL

Senna 32" HD Android TV 4.299 TL

Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 1.799 TL

Braun Filtre Kahve Makinesi 1.499 TL

Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.499 TL

Arnika Blender Seti 999 TL

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BİM 19 Ocak aktüel indirim kataloğunda neler var? BİM den 19 Ocak 2024 Cuma indirimleri - Sayfa 4

HP 7N4W2AA Notebook 10.999 TL

HP 516 AIO Tanklı Yazıcı 4.799 TL

Honor Choice K5 Pro Tws Kulaklık 999 TL

Honor Choice K5 Lite Tws Kulaklık 699 TL

Honor Choice Akıllı Bileklik 999 TL

Joyplus Işıklı Mini Bluetooth Hoparlör 125 TL

Hareketli Diz Üstü Bilgisayar Yükseltici 249 TL

Polosmart Tablet Telefon Tutucu 39 TL

Raflı Çalışma Masası 999 TL

Uzay Figürlü Işıklı Kumbara 259 TL

Newton Denge Topları 105 TL

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