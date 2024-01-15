BİM 19 Ocak aktüel indirim kataloğunda neler var? BİM den 19 Ocak 2024 Cuma indirimleri
BİM 19 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde bu hafta birbirinden farklı ürünlerde indirimler olacak. Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden biri olan BİM yeni cuma günü piyasa değerinden daha ucuza sattığı birbirinden farklı ürünlerle dikkat çekiyor. Peki 19 Ocak BİM aktüel kataloğunda neler var? İşte o merak ürün ve fiyatları...
Neşeli Piyano 429 TL
Eğitici Oyun Kumandası 299 TL
Işıklı Peluş Baykuş 399 TL
Işıklı ve Sesli Bebek Radyosu 299 TL
İlk Adım Arabam 249 TL
Bebek Aktivite Halısı 249 TL
ilk 100 sözcük 79 TL
Kurmalı Banyo Oyuncakları 69 TL
Bebek Kule Oyuncakları 99 TL
Bloklu Kamyon 159 TL
Oyuncak Dönen Çılgın Kule 179 TL
Yumurta Eşleştirme Oyunu 69 TL
Hareketli Kitaplar 21,50 TL
Oyuncak Basmalı Tren 159 TL
Koordinasyon Oyunu 159 TL
İlk Hayvanlarım İlk Kütüphanem 89 TL
Eğitici Denge Kule Oyunu 129 TL
Bebeğime İlk 100 soru 69 TL
Duygusal Oyuncak Tırtıl 55 TL
Eğlenceli Şekiller Oyunu 79 TL
Tommy Time Aynalı Zeka Kartları 99 TL
Geometrik Şekiller Oyunu 129 TL
Bultak Küp 49,50 TL
Banyo oyuncağı 129 TL
Ahşap oyuncak Kirpi Bultak 129 TL
Hışırtılı Bez Kitabım 34,50 TL
Neşeli Gözler Boyama Kitapları 39,50 TL
Giligilis İlk Kitaplarım 19,50 TL
Manyetik Çubuk Puzzle 24,50 TL
Parmak Kukla 34,50 TL
Çıngırak Diş Kaşıyıcı 32,50 TL
Flanel Bebek Nevresim Seti 189 TL
Favori / Tanja Yumak 3'lü 55 TL
Trend Cake Yumak 200 gr 49,50 TL
Atlas Yumak 3'lü 55 TL
Pamuklu Bebek Battaniyesi 109 TL
Flanel Lastikli Bebek Çarşafı 99 TL
Bebek Alt Açma Organizeri 89 TL
Baskılı Dolgulu Kırlent 39,50 TL
Kız - Erkek Bebek Pijama Takımı 109 TL
Tekli Bebek Body 37,50 TL
Afacan Yumurtalık 21,50 TL
Wee Baby Cam Biberon Seti 2'li 119 TL
Wee Baby Silikon Diş Kaşıyıcı 32,50 TL
Wee Baby Mini Cam Alıştırma Bardağı 30 cm 42,50 TL
Bebek Yorganı 145 TL
Silikon Bebek Yastığı 55 TL
Ağız Mendili 22,50 TL
Çocuk Çatal Kaşık Seti 85 TL
Desenli Mama Tabağı 14,50 TL
Desenli Mama Kasesi 12,50 TL
Biberon Kurutucu 34,50 TL
Damaklı Emzik 49,50 TL
Nordmende 55" UHD Android Tv 10.499 TL
Nordmende 50" UHD Android Tv 9.299 TL
Nordmende 43" FHD Akıllı Tv 6.699 TL
Senna 32" HD Android TV 4.299 TL
Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 1.799 TL
Braun Filtre Kahve Makinesi 1.499 TL
Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.499 TL
Arnika Blender Seti 999 TL
HP 7N4W2AA Notebook 10.999 TL
HP 516 AIO Tanklı Yazıcı 4.799 TL
Honor Choice K5 Pro Tws Kulaklık 999 TL
Honor Choice K5 Lite Tws Kulaklık 699 TL
Honor Choice Akıllı Bileklik 999 TL
Joyplus Işıklı Mini Bluetooth Hoparlör 125 TL
Hareketli Diz Üstü Bilgisayar Yükseltici 249 TL
Polosmart Tablet Telefon Tutucu 39 TL
Raflı Çalışma Masası 999 TL
Uzay Figürlü Işıklı Kumbara 259 TL
Newton Denge Topları 105 TL