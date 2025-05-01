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  4. BİM 2-5 Mayıs Fırsat Ürünleri Kataloğu! Çayda yüzde 14 indirim (BİM 2-5 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER)

BİM 2-5 Mayıs Fırsat Ürünleri Kataloğu! Çayda yüzde 14 indirim (BİM 2-5 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’de 2-5 Mayıs tarihlerinde indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, BİM'de 2-5 Mayıs’ta hangi ürünlerde indirim var? 2-5 Mayıs’ta BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 2-5 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 2-5 Mayıs 2025 aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

BİM 2-5 Mayıs Fırsat Ürünleri Kataloğu! Çayda yüzde 14 indirim (BİM 2-5 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 1

BİM FIRSAT ÜRÜNLERİ

SIRIM RIVIERA ZEYTİNYAĞI 2 LİTRE

Fiyat: 329 TL

EFSANE YERLİ PİLAVLIK PİRİNÇ 2,5 KG

Fiyat: 109 TL

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BİM 2-5 Mayıs Fırsat Ürünleri Kataloğu! Çayda yüzde 14 indirim (BİM 2-5 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 2

ÇAYKUR ÇAYDA YÜZDE 14 İNDİRİM FIRSATI

ÇAYKUR TİRYAKİ SİYAH ÇAY 1000 GRAM

Fiyat: 199 TL

QUENN 12'Lİ TUVALET KAĞIDI

Fiyat: 109,75 TL

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BİM 2-5 Mayıs Fırsat Ürünleri Kataloğu! Çayda yüzde 14 indirim (BİM 2-5 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 3

SIRMA NATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞINDA DEV İNDİRİM FIRSATI

SIRMA NATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞI 1 LİTRE

Fiyat: 179 TL

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BİM 2-5 Mayıs Fırsat Ürünleri Kataloğu! Çayda yüzde 14 indirim (BİM 2-5 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 4

HİJYENİK PEDLERDE YÜZDE 40 İNDİRİM

KOTEX HİJYENİK PED ÇEŞİTLERİ

Fiyat: 58,50 TL

ORKID PLATINUM HİJYENİK PED ÇEŞİTLERİ

Fiyat: 59 TL

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