BİM 2-5 Mayıs Fırsat Ürünleri Kataloğu! Çayda yüzde 14 indirim (BİM 2-5 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’de 2-5 Mayıs tarihlerinde indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, BİM'de 2-5 Mayıs’ta hangi ürünlerde indirim var? 2-5 Mayıs’ta BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 2-5 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 2-5 Mayıs 2025 aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
BİM FIRSAT ÜRÜNLERİ
SIRIM RIVIERA ZEYTİNYAĞI 2 LİTRE
Fiyat: 329 TL
EFSANE YERLİ PİLAVLIK PİRİNÇ 2,5 KG
Fiyat: 109 TL
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ÇAYKUR ÇAYDA YÜZDE 14 İNDİRİM FIRSATI
ÇAYKUR TİRYAKİ SİYAH ÇAY 1000 GRAM
Fiyat: 199 TL
QUENN 12'Lİ TUVALET KAĞIDI
Fiyat: 109,75 TL
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SIRMA NATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞINDA DEV İNDİRİM FIRSATI
SIRMA NATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞI 1 LİTRE
Fiyat: 179 TL
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