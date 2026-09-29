BİM 2 EKİM CUMA EVİNİZİ BAŞTAN AŞAĞI YENİLİYOR! MUTFAKTAN TEKSTİLE DEV KATALOG (BİM 2-8 EKİM)
2 Ekim Cuma günü BİM'de perdeler ev için açılıyor! Bu haftanın kataloğu tamamen ev odaklı hazırlandı. Mutfakta hayatı kolaylaştıran kullanışlı parçalar ile evin sıcaklığını ve şıklığını artıran tekstil ürünleri aynı anda raflara geliyor. Cebinizi yormayacak fiyatlar ve mağazalara özel ayrılan stoklarla birleşince büyük bir yoğunluk bekleniyor. Yeni ev kuranlar için bu fırsat kaçmaz. İşte BİM 2-8 Ekim aktüel ürünler kataloğu!
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