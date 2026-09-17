BİM 20-26 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU YAYINLANDI: İŞTE HAFTANIN EN POPÜLER ÜRÜNLERİ VE FİYATLARI!
Alışveriş severlerin merakla beklediği BİM 20-26 Eylül aktüel ürünler listesi açıklandı. Bu hafta BİM mağazalarında özellikle teknoloji ve ev konforu ön plana çıkıyor. Evini yenilemek isteyenler için dev ekran televizyon modelleri, bütçe dostu akıllı telefonlar ve günlük hayatı kolaylaştıran küçük ev aletleri pazar gününden itibaren alıcılarını bekliyor. Hem kalitesi hem de piyasaya göre sunduğu cazip fiyatlarıyla dikkat çeken haftanın aktüel ürünlerini tek tek listeledik. İşte BİM'de haftanın kaçırılmayacak fırsatları...
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