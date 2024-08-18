BİM 20 Ağustos 2024 salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 20 Ağustos BİM market aktüel ürünler!
BİM market 20 Ağustos 2024 salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 20 Ağustos onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 20 Ağustos hangi ürünlerde indirim var? 20 Ağustos BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 20 Ağustos 2024 salı indirimleri...
Torku Yarım Yağlı Süt 1 L 23,90 TL
Az Yağla Ayran 4,75 TL
Naneli Ayran 9,90 TL
%18 Yağlı Krema 27,50 TL
Çilekli Quark 23,50 TL
Az Yağlı Yoğurt İçim 3 Kg 79,50 TL
Orman Meyveli Kefir 49,50 TL
Protein Süt 34,50 TL
Labne İçim 3x 180 G 92,50 TL
Lor Peyniri Aknaz 1 Kg 49,50 TL
Yarım Yağlı Toz Peynir 249 TL
Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 179 TL
Acı/Acısız Dana Kebap 62,50 TL
Piliç Salam 57,50 TL
Dondurma Sade 90 TL
Dondurma Kavun Şeftali 99 TL
Dondurma Vişne Soslu Vanilyalı 27,50 TL
Piliç Uzun Sosis 75 TL
Dana Döner 219 TL
Bana İnegöl Köfte 219 TL
Karışık Kuruyemiş 90 TL
Tuzlu Leblebi 28,50 TL
Glutensiz Meyve Bar 19,50 TL
Karamelize Bisküvi Kreması 63,50 TL
Limon Kremalı Gofret 27,50 TL
Portakal Aromalı Şeker İle İlavesiz Gofret 24,50 TL
Mısır Patlağı 34,50 TL
Üzümlü Kepekli Bisküvi 35 TL
Patates Cipsi Çeşitleri 24 TL
Glutensiz Muffin Kek 34,50 TL
Glutensiz Kurabiye 26,50 TL
Karışık Meyve Aromalı Sakız 14,50 TL
Yumuşak Şeker Ekşi Aromalı 21,50 TL
Marshmallow Yumuşak Şeker 24,50 TL
Peynirli Mısır Çerezi 19,50 TL
Nohut Cips Züber 39,50 TL
Buzlu Çay Çeşitleri 13,50 TL
Aromalı Maden Suyu Çeşitleri 34,50 TL
Aromalı İçecek Çeşitleri 44,50 TL
Aromalı İçecek Çeşitleri 50 Limy 3 L 36,50 TL
Enerji İçeceği 13,50 TL
Gazlı İçecek 34,50 TL Buzlu Çay 29,50 TL
Meyve Aromalı Maden Suyu 19,50 TL
Siyah Çay 109,50 TL