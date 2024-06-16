BİM 21 Haziran 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'e 21 Haziran cuma aktüel ürünler
BİM market Haziran ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 21 Haziran 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 21 Haziran onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 21 Haziran hangi ürünlerde indirim var? 21 Haziran BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 21 Haziran 2024 cuma indirimleri...
İp Kulplu Baskılı Pencereli Maxi Hurç 49,50 TL
İp Kulplu Baskılı Pencereli Mega Hurç 59 TL
İp Kulplu Baskılı Midi Hurç 49,50 TL
Mega Kutulu Hurç 105 TL
Baza Kutulu Hurç 95 TL
Raf Organizer 69 TL
Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 229 TL
Kadın Kapri 175 TL
Erkek Şort 159 TL
Kilim 80x150 cm 159 TL
Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 169 TL
Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 49,50 TL
Erkek Pike Kumaş Şort 129 TL
Kadın Pijama Takımı 229 TL
Erkek Kapri Kumaş Kapri 129 TL
Emsan Derin Saklama / Karıştırma Kabı 18 cm 249 TL
Glass in love Borosilikat Kupa 300 ml 49,50 TL
Glass in love Cam Kupa 6'lı 99 TL
Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 3'lü 79 TL
Desenli Tuzluk 15 TL
Bulaşıklık 69 TL
Organizer Raf 149 TL
Poşet Klipsi 6'lı 22,50 TL
Colorina Sıvı Sabunluk 75 TL
Pirinç Süzgeci 29,50 TL
Çok Amaçlı Organizer Çeşitleri 27,50 TL
Faraş ve Sabunluk Çeşitleri 15 TL
İnci Askı Seti 5'li 59,50 TL
Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 50 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler 65 TL
Kaymaz Banyo Taburesi 59 TL
Abdullah Efendi Keyif Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL
Senna 55' Ultra HD Google Tv 12.999 TL
Dijitsu 50' Ultra HD Google Tv 10.999 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.999 TL
Philips Airfryer 5.999 TL
Philips Buhar Kazanlı Ütü 4.499 TL
Range Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL
Fakir Mikrodalga Fırın 2.499 TL
Heifer Saç Kurutma Makinesi 429 TL
Polosmart Parti Speaker 499 TL
Polosmart Akıllı Bileklik 219 TL
Kiwi Şişe Açacağı 85 TL