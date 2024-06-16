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BİM 21 Haziran 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'e 21 Haziran cuma aktüel ürünler

BİM market Haziran ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 21 Haziran 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 21 Haziran onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 21 Haziran hangi ürünlerde indirim var? 21 Haziran BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 21 Haziran 2024 cuma indirimleri...

BİM 21 Haziran 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'e 21 Haziran cuma aktüel ürünler - Sayfa 1

İp Kulplu Baskılı Pencereli Maxi Hurç 49,50 TL

İp Kulplu Baskılı Pencereli Mega Hurç 59 TL

İp Kulplu Baskılı Midi Hurç 49,50 TL

Mega Kutulu Hurç 105 TL

Baza Kutulu Hurç 95 TL

Raf Organizer 69 TL

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BİM 21 Haziran 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'e 21 Haziran cuma aktüel ürünler - Sayfa 2

Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 229 TL

Kadın Kapri 175 TL

Erkek Şort 159 TL

Kilim 80x150 cm 159 TL

Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 169 TL

Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 49,50 TL

Erkek Pike Kumaş Şort 129 TL

Kadın Pijama Takımı 229 TL

Erkek Kapri Kumaş Kapri 129 TL

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BİM 21 Haziran 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'e 21 Haziran cuma aktüel ürünler - Sayfa 3

Emsan Derin Saklama / Karıştırma Kabı 18 cm 249 TL

Glass in love Borosilikat Kupa 300 ml 49,50 TL

Glass in love Cam Kupa 6'lı 99 TL

Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 3'lü 79 TL

Desenli Tuzluk 15 TL

Bulaşıklık 69 TL

Organizer Raf 149 TL

Poşet Klipsi 6'lı 22,50 TL

Colorina Sıvı Sabunluk 75 TL

Pirinç Süzgeci 29,50 TL

Çok Amaçlı Organizer Çeşitleri 27,50 TL

Faraş ve Sabunluk Çeşitleri 15 TL

İnci Askı Seti 5'li 59,50 TL

Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 50 TL

Tek Fiyat Plastik Ürünler 65 TL

Kaymaz Banyo Taburesi 59 TL

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BİM 21 Haziran 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'e 21 Haziran cuma aktüel ürünler - Sayfa 4

Abdullah Efendi Keyif Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL

Senna 55' Ultra HD Google Tv 12.999 TL

Dijitsu 50' Ultra HD Google Tv 10.999 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.999 TL

Philips Airfryer 5.999 TL

Philips Buhar Kazanlı Ütü 4.499 TL

Range Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL

Fakir Mikrodalga Fırın 2.499 TL

Heifer Saç Kurutma Makinesi 429 TL

Polosmart Parti Speaker 499 TL

Polosmart Akıllı Bileklik 219 TL

Kiwi Şişe Açacağı 85 TL

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