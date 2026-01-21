  1. Ekonomim
  4. BİM 21 Ocak Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! BİM’e bugün Mekik Sehpası geliyor!

BİM market ocak ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 21 Ocak 2026 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 21 Ocak’ta onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 21 Ocak 2026 Çarşamba indirimleri...

EV TİPİ PORTATİF INFRARED SAUNA

Fiyat: 95,000 TL

1 | 12
55” İÇ MEKAN 400 NITS LED EKRAN 55OVVIN6000

Fiyat: 39,500 TL

2 | 12
CREALITY ENDER 3 V3 COREXZ 3D YAZICI

Fiyat: 15,990 TL

3 | 12
POLOSMART PROJEKSİYON CİHAZI

Fiyat: 2,990 TL

4 | 12