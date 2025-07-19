BİM 22 Temmuz Salı günü peynir çeşitlerinde damping yaptı! (BİM 22 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM markette indirimler sürüyor. BİM markete 22 Temmuz 2025 Salı günü birçok peynir çeşidi indirimli birçok ürün geliyor. Peki, BİM markette 22 Temmuz Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 22 Temmuz Salı günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 22 Temmuz 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 22 Temmuz Salı 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…
AKNAZ LOR PEYNİRİ 1000 GRAM
Fiyat: 59,50 TL
ANKA YARIM YAĞLI TAZE BEYAZ PEYNİR 1000 GRAM
Fiyat: 149 TL
ANKA YARIM YAĞLI DİLİMLİ TOST PEYNİRİ 1000 GRAM
Fiyat: 219 TL
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ANKA TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİR 1000 GRAM
Fiyat: 269 TL
MILK ACADEMY YARIM YAĞLI TOST PEYNİRİ 1500 GRAM
Fiyat: 269 TL
İÇİM LABNE 3X180 GRAM
Fiyat: 99,50 TL
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TAT BULGUR ÇEŞİTLERİ 1 KG
Fiyat: 28,50 TL
ÜLKER TEREMYAĞ PAKET MARGARİN 3X250 GRAM
Fiyat: 90 TL
TAMEK DOMATES RENDESİ 675 GRAM
Fiyat: 27,50 TL
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