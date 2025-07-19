  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. BİM 22 Temmuz Salı günü peynir çeşitlerinde damping yaptı! (BİM 22 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM 22 Temmuz Salı günü peynir çeşitlerinde damping yaptı! (BİM 22 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM markette indirimler sürüyor. BİM markete 22 Temmuz 2025 Salı günü birçok peynir çeşidi indirimli birçok ürün geliyor. Peki, BİM markette 22 Temmuz Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 22 Temmuz Salı günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 22 Temmuz 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 22 Temmuz Salı 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…

BİM 22 Temmuz Salı günü peynir çeşitlerinde damping yaptı! (BİM 22 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

AKNAZ LOR PEYNİRİ 1000 GRAM

 Fiyat: 59,50 TL

ANKA YARIM YAĞLI TAZE BEYAZ PEYNİR 1000 GRAM

Fiyat: 149 TL

ANKA YARIM YAĞLI DİLİMLİ TOST PEYNİRİ 1000 GRAM

Fiyat: 219 TL

1 | 3
BİM 22 Temmuz Salı günü peynir çeşitlerinde damping yaptı! (BİM 22 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

ANKA TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİR 1000 GRAM

 

Fiyat: 269 TL

MILK ACADEMY YARIM YAĞLI TOST PEYNİRİ 1500 GRAM

 Fiyat: 269 TL

İÇİM LABNE 3X180 GRAM

 Fiyat: 99,50 TL

 

2 | 3
BİM 22 Temmuz Salı günü peynir çeşitlerinde damping yaptı! (BİM 22 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

TAT BULGUR ÇEŞİTLERİ 1 KG

 Fiyat: 28,50 TL

ÜLKER TEREMYAĞ PAKET MARGARİN 3X250 GRAM

 Fiyat:  90 TL

TAMEK DOMATES RENDESİ 675 GRAM

 Fiyat: 27,50 TL

3 | 3
BİM market 19-25 Temmuz 2025 indirim kataloğu yayımlandı! BİM markete hangi ürünler geliyor?
BİM market 19-25 Temmuz 2025 indirim kataloğu yayımlandı! BİM markete hangi ürünler geliyor?
ŞOK’a bugün Oto Bakım Ürünleri geliyor! (ŞOK 19-22 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
ŞOK’a bugün Oto Bakım Ürünleri geliyor! (ŞOK 19-22 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
Avrupa'nın en iyi 50 plajı açıklandı! Türkiye'den 2 plaj listeye girdi
Avrupa'nın en iyi 50 plajı açıklandı! Türkiye'den 2 plaj listeye girdi
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Temmuz 2025 Cumartesi TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 19 Temmuz 2025 Cumartesi TV yayın akışı