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BİM 22 Temmuz Salı Haftanın Önerileri Kataloğu yayımlandı! Bim'e hangi ürünler geliyor?

BİM markette indirimler sürüyor. BİM’e 22 Temmuz 2025 Salı günü indirimli birçok ürün geliyor. Peki, BİM markette 22 Temmuz Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 22 Temmuz Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 22 Temmuz 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 22 Temmuz Salı 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…

BİM 22 Temmuz Salı Haftanın Önerileri Kataloğu yayımlandı! Bim'e hangi ürünler geliyor? - Sayfa 1

AYNES %0,5 YAĞLI SÜT 1 LİTRE

Fiyat: 23,50 TL

 DOST YARIM YAĞLI YOĞURT 5 KG

Fiyat: 159,50 TL

 SÜTBANIM TEREYAĞI 1000 GRAM

Fiyat: 299 TL

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BİM 22 Temmuz Salı Haftanın Önerileri Kataloğu yayımlandı! Bim'e hangi ürünler geliyor? - Sayfa 2

NAMLI SİYAH ZEYTİN 1000 GRAM

Fiyat: 139 TL

YUDUM EGEMDEN SIZMA ZEYTİNYAĞI 1 LİTRE

Fiyat: 210 TL

EFSANE OSMANCIK PİRİNÇ 5 KG

Fiyat: 269 TL

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BİM 22 Temmuz Salı Haftanın Önerileri Kataloğu yayımlandı! Bim'e hangi ürünler geliyor? - Sayfa 3

KIZILAY LİMONATA 1 LİTRE

Fiyat: 27,50 TL

KIZILAY ŞEFTALİ AROMALI SOĞUK ÇAY 1 LİTRE

Fiyat: 27,50 TL

CAFE CROWN TÜRK KAHVESİ 100 GRAM

Fiyat: 55 TL

 
 

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1 eken 10 verim alıyor. 1.000.000 TL kazanç vaadi * Kazancı gören ev araba satıp bu işe giriyor
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