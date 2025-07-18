BİM 22 Temmuz Salı Haftanın Önerileri Kataloğu yayımlandı! Bim'e hangi ürünler geliyor?
BİM markette indirimler sürüyor. BİM’e 22 Temmuz 2025 Salı günü indirimli birçok ürün geliyor. Peki, BİM markette 22 Temmuz Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 22 Temmuz Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 22 Temmuz 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 22 Temmuz Salı 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…
AYNES %0,5 YAĞLI SÜT 1 LİTRE
Fiyat: 23,50 TL
DOST YARIM YAĞLI YOĞURT 5 KG
Fiyat: 159,50 TL
SÜTBANIM TEREYAĞI 1000 GRAM
Fiyat: 299 TL
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NAMLI SİYAH ZEYTİN 1000 GRAM
Fiyat: 139 TL
YUDUM EGEMDEN SIZMA ZEYTİNYAĞI 1 LİTRE
Fiyat: 210 TL
EFSANE OSMANCIK PİRİNÇ 5 KG
Fiyat: 269 TL
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KIZILAY LİMONATA 1 LİTRE
Fiyat: 27,50 TL
KIZILAY ŞEFTALİ AROMALI SOĞUK ÇAY 1 LİTRE
Fiyat: 27,50 TL
CAFE CROWN TÜRK KAHVESİ 100 GRAM
Fiyat: 55 TL
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