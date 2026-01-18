  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. BİM 23 Ocak 2026 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Nokia Tuşlu Cep Telefonu geliyor!

BİM 23 Ocak 2026 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Nokia Tuşlu Cep Telefonu geliyor!

BİM market ocak ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 23 Ocak 2026 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 23 Ocak‘ta onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 23 Ocak 2026 Cuma indirimleri…

BİM 23 Ocak 2026 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Nokia Tuşlu Cep Telefonu geliyor! - Sayfa 1

LG 65 İNÇ 4K HDR10 NANOCELL TV 65NANO80A6B

Fiyat: 34,990 TL

1 | 106
BİM 23 Ocak 2026 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Nokia Tuşlu Cep Telefonu geliyor! - Sayfa 2
2 | 106
BİM 23 Ocak 2026 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Nokia Tuşlu Cep Telefonu geliyor! - Sayfa 3
3 | 106
BİM 23 Ocak 2026 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Nokia Tuşlu Cep Telefonu geliyor! - Sayfa 4

 NOKIA TUŞLU CEP TELEFONU

Fiyat: 1,790 TL

4 | 106