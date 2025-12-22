  1. Ekonomim
  4. BİM 24 Aralık 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Tekli Katlanır Yataklı Koltuk geliyor!

BİM market aralık ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 24 Aralık 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 24 Aralık’ta onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 24 Aralık 2025 Çarşamba indirimleri...

BİM 24 Aralık 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! BİM'e Tekli Katlanır Yataklı Koltuk geliyor!

MONSTER TULPAR T6 V3.3.1 OYUN BİLGİSAYARI


Fiyat: 69,990 TL

MONSTER ABRA A5 V22.1.11 OYUN BİLGİSAYARI

MONSTER ABRA A5 V22.1.11 OYUN BİLGİSAYARI


Fiyat: 56,790 TL

MONSTER TULPAR TD3 V1.1.2.3 OYUN BİLGİSAYARI

MONSTER TULPAR TD3 V1.1.2.3 OYUN BİLGİSAYARI


Fiyat: 49,990 TL

PAFU KADO YATAKLI KÖŞE KOLTUK TAKIMI

PAFU KADO YATAKLI KÖŞE KOLTUK TAKIMI 


Fiyat: 18,590 TL

