BİM 24 Aralık 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Yataklı Köşe Koltuk Takımı geliyor!
BİM market aralık ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 24 Aralık 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 24 Aralık’ta onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 24 Aralık 2025 Çarşamba indirimleri...
MONSTER TULPAR T6 V3.3.1 OYUN BİLGİSAYARI
Fiyat: 69,990 TL
MONSTER ABRA A5 V22.1.11 OYUN BİLGİSAYARI
Fiyat: 56,790 TL
MONSTER TULPAR TD3 V1.1.2.3 OYUN BİLGİSAYARI
Fiyat: 49,990 TL
PAFU KADO YATAKLI KÖŞE KOLTUK TAKIMI
Fiyat: 18,590 TL
