  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. BİM 24 Ekim 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e cuma günü Kumtel Dikey Isıtıcı geliyor!

BİM 24 Ekim 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e cuma günü Kumtel Dikey Isıtıcı geliyor!

BİM market ekim ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 24 Ekim 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 10 Ekim onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 24 Ekim 2025 Cuma indirimleri...

BİM 24 Ekim 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e cuma günü Kumtel Dikey Isıtıcı geliyor! - Sayfa 1
1 | 137
BİM 24 Ekim 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e cuma günü Kumtel Dikey Isıtıcı geliyor! - Sayfa 2
2 | 137
BİM 24 Ekim 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e cuma günü Kumtel Dikey Isıtıcı geliyor! - Sayfa 3
3 | 137
BİM 24 Ekim 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e cuma günü Kumtel Dikey Isıtıcı geliyor! - Sayfa 4

KUMTEL DİKEY ISITICI

Fiyat: 1,849 TL

4 | 137