  4. BİM 24 Eylül 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı? BİM'e hangi ürünler geliyor?

BİM market eylül ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 24 Eylül 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 24 Eylül’de onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 24 Eylül 2025 Çarşamba indirimleri...

KUMTEL ÇİFT KAPILI BUZDOLABI DFROST 204 L

Fiyat: 11,990 TL

KUMTEL SILVER ÇİFT KAPILI BUZDOLABI 204 L

Fiyat: 11,990 TL

KUMTEL 266L NOFROST BUZDOLABI HTMF-270

Fiyat: 16,900 TL

KUMTEL 4 PROGRAM BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 10,990 TL

