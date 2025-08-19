BİM 26 Ağustos 2025 Salı indirim kataloğu yayımlandı! 26 Ağustos Salı BİM market indirimli ürünler!
BİM market Ağustos ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 26 Ağustos 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 26 Ağustos onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 26 Ağustos hangi ürünlerde indirim var? 26 Ağustos BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 26 Ağustos 2025 Salı indirimleri...
Tarım Kredi Aktüel Ürünler Kataloğu! Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi'ne 25 Litrelik Oto Termos geldi